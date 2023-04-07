На Одещині посадовець військової частини відбирав у солдатів бойові доплати. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

У разі відмови офіцер погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Хабарнику в погонах повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.