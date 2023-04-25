Влада Китаю, яка кілька місяців нічого не повідомляла про стан марсохода "Чжужун", нарешті визнала, що апарат так і не відновив роботу.

Організатори місії на Марс припускають, що, можливо, апарат постраждав від марсіанського пилу та піску. Про це повідомив Чжан Жунцяо, головний конструктор китайської програми дослідження Марса в інтерв'ю національному телебаченню, його слова передає Reuters.

"Чжужун", перший марсохід Китаю, названий на честь китайського бога вогню, працював на Марсі з травня 2021 року. У травні 2022 року його планово ввели у сплячий режим. У цьому режимі апарат мав перечекати період, коли через нестачу сонячної енергії він не міг заряджатися.

Згідно з планами, "Чжужун" мав прокинутися у грудні 2022 року та продовжити роботу з вивчення поверхні та атмосфери Марса. За 358 днів роботи китайський марсохід встиг просунутися майже на 2 км і зробити низку досліджень.

Фахівці вважають, що поки "Чжужун" перебував у сплячому режимі, на його вузлах та зовнішньому устаткуванні могло зібратися надто багато піску та пилу, які перешкоджають доступу сонячного світла, та не дозволили апарату зарядитися.