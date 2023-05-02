Пироги та тістечка допомогають українцям у Швейцарії закуповувати автівки для фронту: подробиці [ Редагувати ]
Пироги та тістечка допомогають українцям у Швейцарії закуповувати автівки для фронту. Ще минулого літа українські біженці разом із діаспорою в місті Базель організували команду "Смаколики". Вони печуть, смажать, куховарять, а потім продають ласощі в одному з найбільших міст Конфедерації.
Наторгували учасники кулінарної команди вже на 45 тисяч франків. І зупинятися не планують. Продовжить Світлана Прокопчук.
Дядя Вова - так називають Володимира Кожухова у Базелі. Він постійний учасник акцій протестів проти російської агресії. Щоп'ятниці його можна побачити на Маркплатці в середмісті. Там дядя Вова разом з однодумцями з прапорами та українською символікою співає рідних пісень. А раз на тиждень чоловік стає до плити - здебільшого смажить деруни.
Володимир Кожухов, учасник команди:
Пригощати швейцарців, щоб вони знали, яка в нас їжа, яка в нас культура в стравах. І їм подобається - я бачу. Кажуть: пробірен, а потім ооо гут, гут. Це мені подобається.
Володимир з дружиною жив у Донецьку. Та в 2014-му році переїхав до Одеси. А в Базелі подружжя оселилося після початку повномасштабного вторгнення.
Катерина Кожухова, учасниця команди:
А смаколики робимо - хоч щось треба робити. Те, що ми можемо. Для перемоги. Для нас, для всіх. Бо якби тут в Базелі не було добре, а в Одесі краще - там море.
Ідею зі "Смаколиками" придумала Харківянка Ганна.
Ганна Мізяк, учасниця команди "Смаколики":
Я не можу стріляти, я не можу взяти якесь орудіє, щоб відбивати цю російську навалу, але ми мжемо звідси. Ми почали в кінці літа щось маленьке. Якесь печиво, хтось млинці і воно виросло в таке велике свято душі і допомоги.
Продають смаколики на так званих блошиних ринках. Дозволу там не потрібно.
Анна Крижановська, учасниця команди "Смаколики":
Спочатку там буле троє людей, а потім ми зробили обʼяву в групі "Базельчани" і до нас підтягнулося набагато більше людей і зараз в команді вже десь тридцять людей. В нас 4 локації по місту і раз в тиждень ми збираємось, продаємо солодке, солоне, різне - млинці, пиріжки. В нас немає ціни. Це просто Spende - за донат. Ми вирішили, що так навіть краще, тому що хтось приходить і пару монет кидає в нашу коробочку за ці смаколики. А буває, що люди лишають там і 100 франків і 500.
Сума, яку вже вдалося зібрати, вражає і самих учасників кулінарної команди. 45 тисяч франків на пирогах з капустою, жартують вони!
Анна Крижановська, учасниця команди "Смаколики":
Ми купляли продуктові набори для людей з деокупованих районів на Харківщині, ми ремонтували авто евакуаційні, купляли авто нашим зщахисникам. Ми вже кілька машин купили. І такий момент як дівчата пишуть: о мій пиріг допоміг купити машину. І це дійсно так. Ти начебто робиш небагато, але це зрушує гори.
Олена Невзорова, учасниця команди:
Ми не тільки збираємо гроші, але й розповідаємо про нашу культуру, про наші звичаї і швейцарці дуже уважно слухають. Вони хочуть нас зрозуміти. І моя місія -розказати, яка дуже велика різниця між нами, між нашим менталітетом українським та російським.
Українці кажуть: серед швейцарців вони вже мають постійних клієнтів. Та найбільше тішить, зізнаються біженці, коли ті ламаною українською звертаються до кулінарної команди "Слава Україні!".
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