Омбудсмен рф дала інтерв'ю американським журналістам: як віадрегували у Зеленського [ Редагувати ]
Уповноважена при президентові росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова, якій Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, дала інтерв'ю американським журналістам. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цей інцидент є кращим поясненням того, чому "росія - ідеальна конструкція пекла". Про це повідомляється у Twitter.
Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про "незвичайне материнське серце" та щиро дивується звинуваченням.
За його словами, і це при тому, що окупанти прийшли в міста України, знищили будинки, на очах вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаються і змушують слухати пропагандистські лекції, та доповнюють це другим паспортом.
Точнішої ілюстрації до слова "людожер" неможливо придумати.
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