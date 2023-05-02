Уповноважена при президентові росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова, якій Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, дала інтерв'ю американським журналістам. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цей інцидент є кращим поясненням того, чому "росія - ідеальна конструкція пекла". Про це повідомляється у Twitter.

Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про "незвичайне материнське серце" та щиро дивується звинуваченням.

За його словами, і це при тому, що окупанти прийшли в міста України, знищили будинки, на очах вбили та покалічили батьків, відправили до фільтраційних таборів у далекі регіони, де жорстко знущаються і змушують слухати пропагандистські лекції, та доповнюють це другим паспортом.