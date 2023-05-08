Китай провів успішне випробування свого багаторазового космічного апарату, який повернувся на Землю через 276 діб, проведених на орбіті. Про це повідомляє China Daily із посиланням на Китайську корпорацію космічної науки та техніки (CASC).

Як передає China Daily, успішне випробування - "великий прорив" у галузі китайських багаторазових космічних човників.

Апарат запустили з космодрому Цзюцюань у серпні 2022 року. CASC поставив завдання "перевірити технології багаторазового використання та технології обслуговування на орбіті, заклавши технологічну основу для мирного використання космосу". Інших подробиць не наводиться.

За інформацією China Daily, Китай вдруге опублікував результати тестового запуску апарату. Вперше про це повідомлялося у вересні 2020 року. Тоді багаторазовий космічний апарат був на орбіті менше двох днів.

У 2022 році Китай здійснив рекордні 64 космічні запуски. За цим показником він посідає друге місце після США.

Нещодавно у Китаї визнали, що втратили марсохід "Чжужун".