Лікарі-дієтологи розповіли, з якими продуктами не варто вживати гречку.

Гречка згущує кров. Щоб уникнути тромбозу, варикозу, стенокардії, інфаркту й інших недуг, її не варто вживати з продуктами, які мають подібний ефект.

Приберіть цукрр. Через нього підвищується рівень глюкози в крові та зростає вироблення ліпідних сполук. Це підвищує в'язкість крові, збільшує ризик тромбозу.

Також лікарі не рекомендують людям з густою кров'ю поєднувати гречку з жирним та копченим м'ясом, консервами та алкоголем.

Гречка - це унікальний та цінний за своїм складом продукт. Мало того, що вона цінується серед усіх круп високим вмістом рослинного білка (до 13 г на 100 г продукту), так ще й виділяється вмістом заліза, що важливо при анемії.

У гречаній крупі також є магній, фосфор, кальцій, цинк. А ще у гречці багато вітамінів: A, D, C, E, вітаміни групи В, P (рутин), PP (нікотинова кислота).

Гречка - безглютеновий продукт, цей фактор особливо важливий людям з таким захворюванням, як целіакія.