Після рекордних цінників одна з найпопулярніших культур в Україні почала дешевшати. Гречка падає в ціні щомісячно на декілька гривень, тому, ймовірно, ця тенденція продовжиться й надалі.

За даними "Мінфіну", порівняно з попереднім місяцем у травні ціна на гречку впала на приблизно 4%, або три гривні. Сьогодні кілограм крупи можна придбати від 47 до 55 гривень.

При цьому індекс споживання національного продукту залишився на досить високому рівні - майже 96%.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що цього року ціни на гречку залишаться на стабільному рівні, який уже сформований зараз. Про це він сказав у прямому ефірі "Єдиних новин".

Таким чином можна припустити, що протягом літа та осені 2023 гречка коштуватиме в межах 50 гривень за кілограм. А, можливо, й далі знижуватиметься в ціні.

А на зростання вартості гречки впливають площі її посівів.

"Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат – не буде підстав для зростання ціни", - сказав посадовець.