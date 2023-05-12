В Україні раптово почала дешевшати гречка: скільки зараз коштує [ Редагувати ]
Після рекордних цінників одна з найпопулярніших культур в Україні почала дешевшати. Гречка падає в ціні щомісячно на декілька гривень, тому, ймовірно, ця тенденція продовжиться й надалі.
За даними "Мінфіну", порівняно з попереднім місяцем у травні ціна на гречку впала на приблизно 4%, або три гривні. Сьогодні кілограм крупи можна придбати від 47 до 55 гривень.
При цьому індекс споживання національного продукту залишився на досить високому рівні - майже 96%.
Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що цього року ціни на гречку залишаться на стабільному рівні, який уже сформований зараз. Про це він сказав у прямому ефірі "Єдиних новин".
Таким чином можна припустити, що протягом літа та осені 2023 гречка коштуватиме в межах 50 гривень за кілограм. А, можливо, й далі знижуватиметься в ціні.
А на зростання вартості гречки впливають площі її посівів.
"Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат – не буде підстав для зростання ціни", - сказав посадовець.
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