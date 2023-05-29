Дитяче свято зіпсували російські “шахеди”. У Києві, в музеї народної архітектури - планували провести День дитячої творчості. Він зазвичай відбувається напередодні Дня захисту дітей. До столиці мали приїхати колективи з усієї України. Втім, ворожі атаки внесли суттєві корективи у сценарій.

Проводити свято до Дня захисту дітей у Національному музеї народної архітектури та побуту - вже понад 20-річна традиція. Для дітей - це можливість продемонструвати свої таланти та вміння, взяти участь у майстер-класах і просто відпочити.

Соломії - вісім років. Дівчинка займається співом. І просто закохана у свою батьківщину.

Соломія Галико, учасниця фестивалю:

Моя найулюбленіша країна - це Україна, тому що мені подобається наш традиційний одяг, їжа, традиції, мені вона дуже подобається. Я тут народилася, і я тут живу.

Євген - родом із Бахмута. Зараз живе на Київщині. Каже, для нього це свято - шанс знайти нових друзів. Де зараз усі його старі знайомі, з якими він проводив час у місті-фортеці, хлопець не знає.

Євген Чегодаєв, учасник фестивалю:

На даний час нічого немає: ні школи, ні житла, ні будинку. Це тяжко, коли ти залишаєшся один, без друзів. Ти не можеш вийти з кимось поспілкуватися.

За мирних часів до святкування Дня дитячої творчості долучалися колективи з України та мало не всього світу - розповідають організатори. Були гості з Китаю, Японії, Єгипту. Сьогодні на святкування мали приїхати близько півтисячі дітлахів. Та після масованої атаки, яку влаштували росіяни в ніч на День Києва, все пішло не за планом.

Інна Кукліна, вчений секретар Національного музею народної архітектури та побуту України:

Дехто не приїхав, особливо ті, хто планував приїхати з-за меж Києва. Це наше продовження, продовження наших традицій. Це надзвичайно важливо, як для нас музейників, так і для тих, хто зараз боронить нашу державу, бо знає за що він проливає кров.

А тому - навіть після ворожих атак - організатори вирішили не скасовувати свято для дітей. Як символ того, що окупантам не вдасться вкрасти в наших дітей дитинство, їхній потяг до творчості та любов до рідної землі.

Мирослава Салій засновниця фольклорної студії: