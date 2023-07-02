Такого ще не було: у Канаді промчав жахливий торнадо (відео) [ Редагувати ]
Потужний торнадо пронісся Канадою в день державного свята. Повідомляється, що торнадо накрив країну 1 липня, коли відзначається День Канади. Через негоду влада скасувала всі заходи.
Негода, за словами журналістів, обрушилася на містечко Дідсбері, яке розташоване в провінції Альберта. Напередодні торнадо місцевих жителів попереджали про погіршення погодних умов, а синоптики прогнозували поривчастий вітер, град та сильні опади.
Вже через певний час з'явилося повідомлення про грозу та можливе торнадо.
Інформація про жертв чи постраждалих поки не надходила, але відомо, що було зруйновано кілька житлових будинків. На жаль, через торнадо загинули тварини на місцевих фермах.
Приватні автомобілі були побиті величезним градом, а жителі Дідсбері зізнаються, що ще ніколи не бачили такого руйнівного торнадо, який супроводжується різними опадами.
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