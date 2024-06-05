Корпоративний конфлікт навколо Одеського зернового терміналу розгортається з новою силою: кредитор Argentem Creek Partners проводить цілеспрямовану чорну PR-кампанію проти українського агрохолдинга GNT Group та здійснює сумнівні дії, які можуть свідчити про фальсифікацію документів для блокування стратегічного підприємства і його подальшого рейдерського захоплення.

Про це повідомили адвокати GNT Group.

У розслідуваннях журналістів була показана бізнес-модель американської компанії, яку вони застосовують на постійній основі: "позапланова вимога стягнення боргу при кризовій ситуації - агресивна медійна кампанія проти боржника - судовий процес - передача активів боржника зацікавленій третій стороні".

Argentem Creek Partners на разі на стадії агресивної медійної кампанії та судового процесу проти українського агрохолдингу. На одному й тому самому медійному ресурсі регулярно щодня приблизно в один і той самий час з’являються новини та матеріали з непідтвердженими звинуваченнями GNT Group та його бенефіціарів у "сірому" експорті зерна, несплаті податків та подібному.

При цьому жодних офіційних документів чи заяв від правоохоронних органів щодо цих подій не було, ЗМІ посилається виключно на "власні джерела". Далі ці матеріали поширюються мережею в засобах масової інформації "третього ешелону".

Паралельно з масштабною чорною PR-кампанією відбувається фактична фальсифікація документів у іноземних юрисдикціях щодо власності GNT Group. Так, наразі громадянин Канади українського походження Богдан Хом'як діє від імені компанії Omega Terminal SA (є частиною холдингу GNT Group) та передає майно компанії в оренду третім особам.

Хом'як діє на підставі Протоколу Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Omega Terminal SA від 20 грудня 2022 року. Цей протокол був підписаний Джессі Грум-Бейкером, якого Argentem Creek Partners призначило директором компанії GNT Trade DMCC (володіє українськими компаніями GNT Group).

Однак, Хом'як не має права діяти від імені Omega Terminal SA, а його дії щодо передачі в оренду майна компанії є незаконними з цілого ряду причин.

По-перше, Швейцарський суд, який розглядає цей корпоративний спір, 10 травня 2023 року заблокував реєстр щодо всіх рішень, ухвалених на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів Omega Terminal SA від 20 грудня 2022 р.

рішення Швейцарського суду, частина документу

Швейцарський суд буквально констатував, що існують сумніви щодо дійсності цих зборів, і що юридична позиція щодо рішень, ухвалених на зборах, не до кінця зрозуміла.

По-друге, як зазначають адвокати GNT Group, директор компанії обов'язково має бути внесений до Комерційного Реєстру, а для цього потрібна дійсна резолюція акціонерів. Швейцарське правосуддя у даному випадку констатувало, що резолюція акціонерів є неточною та незрозумілою, і що жодні зміни не можуть бути внесені доки позиція не проясниться.

Таким чином, призначення Argentem Creek Partners Богдана Хомʼяка директором Omega Terminal SA не є легітимним, а діючим керівником залишається попередній директор.

Крім всього іншого, вже згаданий Джессі Грум-Бейкер, який призначений Argentem Creek Partners директором компанії GNT Trade DMCC, також не є легітимним.

Argentem Creek Partners мали подати резолюцію про призначення Грум-Бейкера в реєстр Дубайської багатопрофільної товарно-сировинної біржі впродовж 14 днів, що американська компанія зробила вчасно, але Біржа не прийняла пакет документів та запросила додаткові документи, які не були надані. Це стало обґрунтованою причиною для судового процесу в ОАЕ, який триває й досі.

Оскільки додаткових документів не було надано, а зміни щодо директора не були відображені в реєстрі Дубайської багатопрофільної товарно-сировинної біржі, то й призначення Джессі Грум-Бейкера директором GNT Trade DMCC не відбулося й діючим керівником компанії залишається попередній директор.

Відповідно і Протокол Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Omega Terminal SA, і призначення Богдана Хомʼяка, і всі його дії є нелегітимними та можуть трактуватися, як фальсифікація документів.

Як повідомляють ЗМІ, компанія Argentem Creek Partners неодноразово була помічена у недобросовісних діях проти своїх контр-агентів по всьому світу. Зокрема, крім агресивної чорної медійної кампанії проти опонентів та затяжних судових процесів, АСР може залучати для досягнення своїх результатів місцевих чиновників та політичних діячів. Проти АСР по всьому світу прямо зараз судиться ціла країна - Казахстан, величезний індонезійський видобувач вугілля Berau Coal Energy, бразильський виробник цукру GVO та інші.

Чорна медійна кампанія проти GNT Group посилилась після інформації про тісні зв’язки Argentem Creek Partners з російським бізнесом.

Так, з 2022 року АСР має загальні інвестиції з ACG Mining Limited (Артем Волинец, колишній топ-менеджер алюмінієвого гіганта "Русал", що належить Олегу Дерипасці), а у 2024 році Argentem Creek Partners надав кредит у $20 млн фінтех-компанії Salmon (Павєл Федоров - "права рука" одіозного російського топ-менеджера Ігоря Сєчіна, раніше працював віце-президентом гірничодобувного гіганта "Норільський нікель" та віце-президентом "Роснєфті", а також Георгій Чесаков з Tinkoff Group).