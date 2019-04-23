Во вторник, 23 апреля, Центральная избирательная комиссия обработала 99,87% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

Согласно данным на сайте ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13 млн 524 тыс. 027 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 516 тыс. 354 человека).

Подсчитано 18 млн 467 тысяч 783 голоса избирателей.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.