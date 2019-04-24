Убийство Гандзюк: суд вынес решение Павловскому [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля, Шевченковский районный суд города Киева постановил отказать защите Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, в ходатайстве об изменении меры пресечения. Соответствующее решение приняла судья Елена Мелешак. Об этом пишет "РБК-Украина".
Таким образом, Игорь Павловский останется под стражей.
"Судья приняла решение в ходатайстве защитника относительно Павловского об изменении меры пресечения отказать. Обязать обеспечить проведение надлежащего медицинского осмотра Павловского. Постановление обжалованию не подлежит", - заявила судья.
Активисты под зданием Шевченковского суда подожгли петарды и принесли колонки. В это время шло заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому. Судья Елена Мелешак сделала технический перерыв на 2 минуты для того, чтобы выяснить, находятся ли в безопасности участники процесса и все лица, находящиеся в зале в связи с действиями активистов под зданием суда.
Также следственная судья ознакомилась с письменными материалами делами. На заседание в среду, 24 апреля, также прибыл следователь по делу.
На судебном заседании Игорь Павловский рассказал, что женат и проживает в Херсоне.
"Я помощник нардепа Украины Николая Паламарчука, гражданин Украины. Имею инвалидность третьей группы после инсульта" ,- сказал он.
Ранее мы писали о том, что рассмотрение апелляции на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру перенесли
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