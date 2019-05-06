Средний размер пенсии по состоянию на 1 апреля увеличился на 9,6% - до 2899,4 грн с 2645,66 грн по состоянию на 1 января этого года. Об этом свидетельствуют данные инфографики, размещенной на странице Пенсионного фонда Украины в соцсети Facebook.

Согласно инфографике, по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывается 11,4 млн пенсионеров, которые пребывают на учете в Пенсионном фонде, средний размер их пенсии составил 2899,04 грн, что на 253,38 грн больше, чем на начало года.

Фото: facebook/pfu.gov.ua

Напомним, в Украине изменились правила расчета пенсий для военных.