В Украине выросла средняя пенсия: какими стали выплаты [ Редактировать ]
Средний размер пенсии по состоянию на 1 апреля увеличился на 9,6% - до 2899,4 грн с 2645,66 грн по состоянию на 1 января этого года. Об этом свидетельствуют данные инфографики, размещенной на странице Пенсионного фонда Украины в соцсети Facebook.
Согласно инфографике, по состоянию на 1 апреля в Украине насчитывается 11,4 млн пенсионеров, которые пребывают на учете в Пенсионном фонде, средний размер их пенсии составил 2899,04 грн, что на 253,38 грн больше, чем на начало года.
Фото: facebook/pfu.gov.ua
Напомним, в Украине изменились правила расчета пенсий для военных.
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