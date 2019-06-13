В четверг, 13 июня, на президента Украины Владимира Зеленского подали в Кассационный административный суд. Сделал это бывший член Высшего совета правосудия Андрей Василенко, которого ранее уволил президент. Об этом свидетельствуют данные портала "Судебная власть Украины".

Истец требует, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента Украины, которым 10 июня было отменено его назначение в Высший совет правосудия по квоте главы государства.

Кроме того, Зеленский издал указ о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Напомним, Зеленский отменил назначения членов ВСП. Также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.