Юрий Бойко: Каноническая церковь удержалась благодаря силе духа Митрополита Онуфрия [ Редактировать ]
11 представителей поместных православных церквей приехали в Киев на торжества в честь тезоименитства Митрополита Онуфрия и пяти лет интронизации на посту Предстоятеля УПЦ. 25 июня поздравить Блаженнейшего в Киево-Печерскую Лавру пришли тысячи верян. Как сказал по завершению торжеств основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, именно благодаря личной позиции Митрополита Онуфрия каноническая церковь выстояла.
"Выдержать эту смуту с таким стоицизмом, с такой мудростью смог бы только Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Его выдержка позволила сделать так, чтобы вся эта пена сошла и Церковь выстояла. В этот день я от души хочу пожелать ему дальше плодотворно трудиться во славу Бога и во славу нашего народа. Мы равняемся на него, он для нас безоговорочный моральный авторитет", - сказал Юрий Бойко.
Он подчеркнул, что политики не должны вмешиваться в церковные дела.
"Произошло то, чего мы и ожидали, когда была создана так называемая новая церковь и стало понятно, что это временное явление, что будут распри и раскол. Собственно говоря, так и случилось. Политики должны держаться как можно дальше от церковных вопросов. Церковь должна сама решать свои проблемы. Нельзя людей ломать через колено и заставлять ходить в тот или иной храм. Нельзя вопросы церкви делать элементом своей предвыборной программы, как это сделал Петр Порошенко. Это богохульство", - акцентировал политик.
"Каноническая Украинская Православная Церковь с честью прошла эти испытания. Давление только сплотило и закалило Церковь. Сегодня она является примером, как нужно выдерживать смутные времена и давление. Служители канонической церкви стали примером служения Богу и народу. Верующие увидели, что священнослужители, выдержав этот пресс, способны их защитить", - подчеркнул Юрий Бойко.
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