Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вскоре выяснит факт отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контрактной группе Леонид Кучма, передает "Интерфакт-Украина".

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал он.

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27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

Ранее сообщалось, что Кучма выступил с важным заявлением касательно Донбасса.