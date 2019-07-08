Почему нужно есть свеклу [ Редактировать ]
Свекла - это один из наиболее полезных пищевых продуктов растительного происхождения, который отличается богатым составом витаминов и микроэлементов. Кроме того, свекла помогает избавиться от лишнего веса, newsyou.info.
Свекла является отличным источником клетчатки или пищевых волокон, и после ее употребления чувство сытости больше не покидает наш организм. А это снижает риск переедания.
Проблемы с пищеварением связаны с прибавкой лишнего веса. Свекла влияет на нервы в кишечнике, что усиливает способность переваривать пищу.
В свекле повышенный уровень магния, что способствует выделению гормона тестостерона. А чем выше его уровень в организме, тем больше мышечная масса и меньше жира под кожей.
Повышенный уровень токсинов в организме может вызывать воспаления, связанные с прибавкой веса. Свекла содержит фитонутриенты вроде беталаинов, которые помогают детоксикации. В одной средней свекле содержится всего 35 калорий. Именно это предотвращает переедание, что крайне важно для контроля над собственной фигурой.
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