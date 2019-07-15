В понедельник, 15 июля, в Днепропетровской области в поселке Одинковка обнаружили ужасающую находку. Местные жители нашли труп парня. Предварительно, тот покончил с собой, передает "Информатор".

В поле, в районе улицы Довженко, прохожие увидели повешенного парня. Люди сразу вызвали на место полицию.

По предварительной информации, незадолго до этого, парень поссорился с девушкой. Уже в поле он отправил ей свои координаты и рассказал о намерениях уйти из жизни.

Умершему было 25 лет. Точную причину смерти установят правоохранители и судмедэксперты.

Ранее сообщалось, что в Киеве покончил с собой народный артист Украины.