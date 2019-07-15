Поссорился с девушкой: под Днепром парень покончил с собой [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июля, в Днепропетровской области в поселке Одинковка обнаружили ужасающую находку. Местные жители нашли труп парня. Предварительно, тот покончил с собой, передает "Информатор".
В поле, в районе улицы Довженко, прохожие увидели повешенного парня. Люди сразу вызвали на место полицию.
По предварительной информации, незадолго до этого, парень поссорился с девушкой. Уже в поле он отправил ей свои координаты и рассказал о намерениях уйти из жизни.
Умершему было 25 лет. Точную причину смерти установят правоохранители и судмедэксперты.
Ранее сообщалось, что в Киеве покончил с собой народный артист Украины.
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