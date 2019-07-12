В Киеве покончил с собой народный артист Украины [ Редактировать ]
В Киеве на улице Срибнокольской, 22а произошел трагический инцидент. Известно, что из балкона выпрыгнул пожилой мужчина. Позже стало известно, что погибший был народным артистом Украины и вокалистом ансамбля песни и танца ВСУ, передает "Информатор".
По предварительной информации, около погибшего нашли записку, в которой он попросил никого не винить в случившемся и сообщить обо всем его сыну.
Многие люди, живущие по соседству с народным артистом Украины, подтверждали, что знали погибшего и что его звали Василий. Они отмечали, что мужчина жил один и не был конфликтным. Периодически его навещал сын. Ранее Василий был военным и занимался велосипедным спортом.
Ранее сообщалось, что под Днепром мужчина повесился на глазах у троих детей, а также в Киеве пьяный водитель на скорости вылетел на тротуар.
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