В Ривенской области мужчина отдыхал в доме своей родни вместе с сожительницей. В это время к ним приехал 18-летний сын его сожительницы. Из-за неоднократных жалоб матери на избиения и оскорбления со стороны сожителя у пасынка сложились неприязненные отношения с отчимом, сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Известно, что очередной конфликт возник и в этот раз.

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"Чтобы отомстить, на помощь парень позвал друзей. Втроем они силой посадили мужчину в салон и вывезли за несколько километров от села в лесной массив, где нанесли многочисленные удары руками и ногами потерпевшему. Избивали, пока тот не потерял сознание. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью", - сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчину без сознания с многочисленными телесными повреждениями обнаружила односельчанка за пределами села в лесопосадке.

Около 23.00 во время транспортировки в больницу в карете скорой медицинской помощи он скончался.

Сейчас все трое задержаны. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Раньше сообщалось о том, что 15 июля в Днепропетровской области в поселке Одинковка обнаружили ужасающую находку. Местные жители нашли труп парня. А также в Киеве покончил с собой народный артист Украины.