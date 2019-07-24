В Канаде запланировано строительство самого высокого деревянного здания в мире. Известно, что это сделано в рамках проекта по массовому строительству деревянных небоскребов. Об этом сообщает The Guardian.

"Канадские города осваивают новые высоты, возводя деревянные небоскребы", - говорится в сообщении.

Известно, что в Колумбии удвоили допустимые пределы высоты для зданий из дерева. Причиной такого решения стали большие запасы древесины в Канаде, составляющие более 300 миллионов гектаров.

В связи с действием новой строительной нормы, канадские архитекторы, лесники и инженеры решили строить в Ванкувере деревянные небоскребы.

Раньше сообщалось о том, что в Варшаве вспыхнул 130-метровый небоскреб. А также вертолет упал на крышу небоскреба.