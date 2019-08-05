Фото: twitter.com/mancity

4 августа в серии послематчевых пенальти "Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" (5:4) и установил историческое достижение в АПЛ.

Так, "горожане" стали первым английским клубом, которому удалось завоевать все внутренние трофеи за один календарный год.

Подопечные Хосепа Гвардиолы, для которого Суперкубок страны стал 28 трофеем в карьере, в финале Кубка Англии уничтожили "Уотфорд" (6:0) отвоевали Кубок лиги у "Челси" по пенальти (4:3), и стали чемпионом АПЛ.

Во внутреннем чемпионате "Манчестер Сити" начнет свои выступления 10 августа поединком на выезде. Их соперником станет "Вест Хэм", цвета которого защищает один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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