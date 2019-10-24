Кому нельзя есть арахисовую пасту [ Редактировать ]
Арахисовая паста - один из любимых компонентов для завтрака большинства людей. Она очень питательная и сытная. Кроме того, она добавляет своеобразные вкусовые оттенки блюдам. Однако стоит помнить, что далеко не всем она будет полезна. О том, кому лучше отказаться от употребления арахисовой пасты пишет.
Первый вред арахисовой пасты заключается в ее аллергенности. Если человек страдает аллергиями в отношении некоторых видов орехов, то пасту необходимо употреблять с большой осторожностью.
Второй вред арахисовой пасты состоит в ее высокой калорийности и жирности, поэтому не рекомендуется употреблять больше 3-4 столовых ложек этого продукта в сутки.
При покупке пасты желательно тщательно изучать состав пасты, чтобы в ее составе не присутствовало искусственных ароматизаторов и вредных гидрогенизированных жиров.
И помните, что настоящая арахисовая паста - это полностью натуральный продукт.
Смотрите, чем полезны семена чиа. Читайте также о ягодах-близнецах: чернике и голубике. А также, как правильно есть инжир.
по теме
Кому нельзя есть квашенную капусту
С приходом осени наступает время консервации и солений
Кому нельзя есть шпинат
Шпинат - продукт, который содержит в себе массу полезных витаминов и микроэлементов
Кому нельзя есть имбирь
Имбирь - продукт, который содержит множество витаминов и обладает массой полезных свойств
Кому опасно есть апельсины
Апельсины обладают массой полезных свойств и тормозят процесс старения