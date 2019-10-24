Арахисовая паста - один из любимых компонентов для завтрака большинства людей. Она очень питательная и сытная. Кроме того, она добавляет своеобразные вкусовые оттенки блюдам. Однако стоит помнить, что далеко не всем она будет полезна. О том, кому лучше отказаться от употребления арахисовой пасты пишет.

Первый вред арахисовой пасты заключается в ее аллергенности. Если человек страдает аллергиями в отношении некоторых видов орехов, то пасту необходимо употреблять с большой осторожностью.

Второй вред арахисовой пасты состоит в ее высокой калорийности и жирности, поэтому не рекомендуется употреблять больше 3-4 столовых ложек этого продукта в сутки.

Читайте также Кому нельзя есть арахис

При покупке пасты желательно тщательно изучать состав пасты, чтобы в ее составе не присутствовало искусственных ароматизаторов и вредных гидрогенизированных жиров.

И помните, что настоящая арахисовая паста - это полностью натуральный продукт.

Смотрите, чем полезны семена чиа. Читайте также о ягодах-близнецах: чернике и голубике. А также, как правильно есть инжир.