В пятницу, 6 декабря, появилась информация о том, что число пострадавших в результате пожара в Одессе возросло до 32. Об этом сообщает издание "Думская".

Отмечается, что 5 декабря еще двое студентов обратились амбулаторно в поликлиники.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших в результате пожара в Одессе.

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Из-за масштабного пожара в колледже третий день продолжаются поисково-спасательные работы.

"Всего к работам привлечено 47 ед. техники, 275 человек личного состава и 3 поисковые собаки. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар. Позже в полиции назвали две версии.