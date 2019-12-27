После катастрофического фиаско власти, которая, получив жесткий отпор от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", не смогла преподнести МВФ и Соросу в качестве новогоднего подарка открытие рынка земли в Украине, "слуги народа" разработали "земельный схематоз".

В ответ на наш призыв к гражданам страны воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности провластная политическая сила зарегистрировала законопроект, который предусматривает мифическую компенсацию тем украинцам, которые еще не смогли получить земельный надел.

Согласно этому законопроекту за преступные инициативы власти должны заплатить территориальные общины. Где они возьмут средства, какой будет объем компенсаций - все эти вопросы "слуг народа" не беспокоят. И вишенка на торте: компенсационные выплаты за нарушение прав граждан "слуги народа" предлагают определять путем жеребьевки. То есть жребий будет решать, чьи законные права будут ущемлены, а чьи - соблюдены.

Стоило ли закрывать игорные залы, чтобы сразу же открыть свое "земельное казино", в котором выигрывать будет только власть?

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"