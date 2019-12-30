Создатель детей-мутантов отправится в тюрьму [ Редактировать ]
Суд Китая отправил создателя людей-мутантов за решетку. Ученый Хэ Цзянькуй прославился экспериментом с генетической модификацией человеческих эмбрионов, который закончился успешным рождением детей-близнецов. Об этом сообщает The Guardian.
За изменение ДНК человека Цзянкуй получил три года тюрьмы и штраф в три миллиона юаней. Также сроки получили два его помощника.
Согласно решению суда, трое обвиняемых не имели сертификатов медицинских специалистов и умышленно нарушали национальные нормы научных исследований.
Эксперимент по генетической модификации эмбрионов человека состоялся в октябре 2018 года. Хэ Цзянькуй предлагал бездетным парам стандартные услуги по экстракорпоральному оплодотворению, но, кроме того модифицировал гены в зародышах таким способом, чтобы рожденные дети получили устойчивость к вирусу ВИЧ.
Ученый заявил о положительном результате эксперимента в ноябре 2018 года, однако его результаты не получили независимого подтверждения.
По заявлению СМИ Китая, Хэ действовал самостоятельно без внешней помощи, "избегая надзора за своим исследованием" и подделал результаты этической экспертизы своего эксперимента. Работу ученого раскритиковали как коллеги, так и власти Китая - в результате эксперимент был прекращен.
Генетическая модификация человека в современном мире считается аморальной. Однако в будущем "святость" человеческого тела вполне может оказаться под вопросом. Так ученые считают, что без полезных мутаций дорога в космос для человечества окажется очень сложной.
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