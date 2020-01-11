Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касательно расследования авиакатастрофы украинского самолета и признания Ирана в его сбивании. Соответствующую информацию глава государства опубликовал в Facebook.

Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам, - написал президент.

Зеленский также выразил надежду, на то, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости, - подчеркнул глава государства.

Раньше сообщалось о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.