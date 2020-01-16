Во вторник, 14 января, в Луганской области в Минусинске случилось происшествие. Так, 12-летний мальчик получил осколочные ранения лица и глаза в результате взрыва неизвестного предмета, который он принес домой. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

"Доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица (в том числе глаза), за оценкой, в результате срабатывания устройства", - говорится в сообщении.

Женщина, представившаяся матерью мальчика, рассказала наблюдателям, что недалеко от их дома в Минусинске (примерно в 2 км к юго-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной в 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина с гранатой подорвал товарищей, а также под Одессой прогремел взрыв.

Кроме того, в киевском кафе прогремел взрыв, а также мужчина взорвал гранату возле дома родственников жены.

Добавим, что на российском танкере прогремел взрыв, а также в Китае взорвался автомобиль.