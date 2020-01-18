"Минирование" Азовского моря: в ООС сделали заявление [ Редактировать ]
В субботу, 18 января, стало известно, что информация о минировании акватории Азовского моря украинской стороной не соответствует действительности. Об этом происшествии высказались в пресс-службе ООС в Facebook.
"В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря.
По этому поводу предоставляем уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что российские корабли вошли в акваторию Азовского моря. Также сообщалось о том, что российский сухогруз вошел в территориальные воды Украины. А еще Украина задержала российский танкер.
Добавим, что недавно появилась реакция ООН на запуск поездов на полуостров Крым.
по теме
Украина обжаловала решение ЕСПЧ по люстрации
Министр юстиции сообщил, что украинская сторона обжаловала решение Европейского суда 16 января
Погода на выходные: к чему готовиться украинцам
В эти выходные, 18 и 19 января, в Украины ожидается солнечная, теплая погода
"Вульгарщина": Дашу Астафьеву жестко раскритиковали
На снимке Даша позирует в черном нижнем белье и накидке из перьев
Женщина проснулась на собственных похоронах
55-летняя Малати Чаугули из Индии попала в жуткую ситуацию
Авиакатастрофа в Иране: эксперты МАУ вернулись в Украину
Об этом в Facebook сообщил гендиректор МАУ Евгений Дыхне