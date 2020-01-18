В субботу, 18 января, стало известно, что информация о минировании акватории Азовского моря украинской стороной не соответствует действительности. Об этом происшествии высказались в пресс-службе ООС в Facebook.

"В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря.

По этому поводу предоставляем уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские корабли вошли в акваторию Азовского моря. Также сообщалось о том, что российский сухогруз вошел в территориальные воды Украины. А еще Украина задержала российский танкер.

Добавим, что недавно появилась реакция ООН на запуск поездов на полуостров Крым.