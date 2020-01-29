Во вторник, 28 января, в Чили президент Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение из-за наводнения на севере страны. Об этом сообщает местный телеканал 24 Oras.

"Возможно, дожди продолжатся, поэтому мы хотим принять специальные меры. В связи с этим я объявляю режим катастрофы в этих коммунах, чтобы иметь возможность направить туда все ресурсы для помощи пострадавшим", - сказал он.

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Из-за наводнения в некоторых коммунах произошли разливы реки, которые привели к ужасным последствиям.

"К сожалению, погиб один человек. И все еще есть люди, пропавшие без вести", - сказал Пиньера.

Стихия уничтожила более сотни домов, а в некоторых районах проводят эвакуацию.

Ранее сообщалось, что в Джакарте (Индонезия) произошли сильные наводнения. Сообщалось, что в Таиланде произошло мощное стихийное бедствие, а также жуткое наводнение в Сомали унесло десятки жизни людей.