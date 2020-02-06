Сергій Каплін закликає винести на референдум найважливіші закони України [ Редактировать ]
Референдум щодо ухвалення важливих для країни рішень. Голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін переконаний: зараз від голосування парламенту залежить доля 100 відсотків українців. Тож вони мають брати участь у визначенні майбутнього держави.
Йдеться не лише про ринок землі. А й про закон про працю.
"Рішення про Трудовий кодекс, так само, як про відкриття ринку землі - повинно прийматися виключно на всеукраїнському референдумі. Підкреслюю - всеукраїнському! Тобто, і жителі окупованого Донбасу теж мають право взяти участь у цьому референдумі. Це рішення має приймати український народ. Бо нова влада, парламент та уряд втрачає довіру громадян. Замість того, росте довіра до лідерів опозиції. Питання трудового законодавства зачіпає 100% населення. А питання землі - 30-40%. Отже і питання трудового законодавства має бути розглянуте на всеукраїнському референдумі. Це те, від чого залежатиме життя простих людей", - наголосив Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.
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