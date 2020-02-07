В США все еще идет полноценное расследование гибели легенды баскетбола Коби Брайанта. Прощание с легендой пройдет на домашней арене клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Staples Center 24 февраля. Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Дату прощания с легендой согласовали несколько человек - вдова Брайанта Ванесса, руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" и владельцы арены.

Пока еще не известно, сколько мест будет на церемонии. Также, еще не появилась информация о продаже билетов.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января в возрасте 41 года. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.

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