Авиакатастрофа МАУ: посол Ирана назвал условие для передачи "черных ящиков" [ Редактировать ]
Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать. Об этом на форуме заявил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.
Черные ящики могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать, - заявил посол.
По его словам, сейчас надо ждать завершения комплексного расследования катастрофы, которое согласно нормам международного права ведет Иран как страна, где произошла трагедия.
Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.
Также читайте о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились в Ирану.
Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
по теме
МАУ вывозит пассажиров из китайского города
Авиакомпания МАУ вывозит пассажиров из китайского города Санья
В Афганистане напали на вертолет с украинским экипажем
В субботу, 25 января, в Молдове сообщили, что в Афганистане напали на их вертолет
Леся Никитюк в нижнем белье покорила пользователей сети (фото)
Никитюк покорила пользователей сети новым фото
Задержка пенсий в Украине: как повлияет рекордная "дыра" в Пенсионном фонде на выплаты
Рекордная "дыра". В пенсионном фонде снова дефицит. Как будут покрывать недостачу? И будут ли задержки пенсий?
Под Львовом водитель сбил целую семью: есть жертвы
Во Львовской области автомобиль наехал на пешеходов