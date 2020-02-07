Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать. Об этом на форуме заявил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

Черные ящики могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать, - заявил посол.

По его словам, сейчас надо ждать завершения комплексного расследования катастрофы, которое согласно нормам международного права ведет Иран как страна, где произошла трагедия.

Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.

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Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.