Україна домовляється про три нові ділянки розведення сил [ Редактировать ]
Україна домовляється про три нові ділянки розведення сил. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Йдеться про залізничний міст у районі Станиці Луганської, Новоселівку Другу та пункт пропуску "Гнутове". Втім, коли відбудеться черговий етап розведення та чи відбудеться взагалі - наразі невідомо. Спершу це мають обговорити в Мінську, - зазначив урядовець.
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