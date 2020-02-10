Україна домовляється про три нові ділянки розведення сил. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Йдеться про залізничний міст у районі Станиці Луганської, Новоселівку Другу та пункт пропуску "Гнутове". Втім, коли відбудеться черговий етап розведення та чи відбудеться взагалі - наразі невідомо. Спершу це мають обговорити в Мінську, - зазначив урядовець.