В українця виявили коронавірус [ Редактировать ]
В українця виявили коронавірус. Чоловік перебуває на борту лайнера "Даймонд Принцес", що стоїть на карантині біля берегів Японії. У світі стрімко зростає кількість померлих від недуги. Їх уже 910. Заражених понад 40 тисяч. Докладніше - у нашому матеріалі.
На борту круїзного лайнера "Даймонд прінцес", який стоїть на карантині поблизу японської Йокогами, ще шестеро людей заразилися новим коронавірусом. Загалом кількість тих, хто підхопив інфекцію на кораблі, сягнула сімдесяти. Серед них п'ятеро членів екіпажу: один українець і чотири філіппінці. Нагадаю, на лайнері близько трьох тисяч семисот людей. Громадян України серед них - 25. Судно перебуватиме на карантині не менше як два тижні. Побільшало хворих на вірус нового типу і в Європі. В Іспанії зафіксували другий випадок зараження - у громадянина Великої Британії на Майорці. Окрім того, в самому Сполученому Королівстві кількість заражених коронавірусом досягла чотирьох осіб. Тим часом у Піднебесній - вірусу присвоїли тимчасову назву - абревіатуру NCP.
Розшифровується, як "пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу". Тамтешні медики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше винайти вакцину проти захворювання. До речі, тому, хто зробить це першим - відомий китайський актор Джекі Чан пообіцяв один мільйон юанів грошової винагороди. Це близько ста дев'яноста семи тисяч доларів. Тим часом влада Китаю зявила, що виділила на боротьбу із захворюванням 10 мільярдів доларів.
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