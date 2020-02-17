Курс валют в Украине на 18 февраля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,49 гривен за евро, что немного выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 18 февраля установлен на таком уровне: 26,4944 гривен за евро (+0,0010 грн). При этом курс евро на 17 февраля составляет 26,4944 гривен за евро.
Ранее мы писали о том, каким будет курс валют на выходных.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.
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