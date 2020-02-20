В Генассамблее ООН созвали заседание по Украине (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций началось заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина".
От Украины в дебатах участвует министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что заседание генеральной Ассамблеи состоится по пункту повестки дня "Ситуация на оккупированных территориях Украины"
При этом он добавил, что с начала российской агрессии в 2014 году в Генеральной Ассамблее ООН были одобрены семь важных резолюций: о территориальной целостности Украины и защите прав человека на Крымском полуострове, а также о проблеме милитаризации частей Черного и Азовского морей.
Ранее Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросам Украины. А еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Евросоюз не будет пересматривать санкции против России, пока она не достигнет прогресса в исполнении Минских соглашений
Также мы писали о том, что Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. А также, Хорватия на полгода возглавила ЕС.
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