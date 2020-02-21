Ирина Шейк насмешила фанатов "нелепым" образом [ Редактировать ]
Всемирно известная супермодель Ирина Шейк, которая привыкла очаровывать публику ультрамодными нарядами, в этот раз подверглась жесткой критике из-за нового "лука".
На днях Шейк застали в аэропорту Лондона. Вместе со своим приятелем дизайнером Риккардо Тиши супермодель направлялась в Милан. Для путешествия она подобрана монохромный бежевый комплект, который состоял из мини-юбки в складку и объемного пиджака прямого кроя. Поклонники назвали образ Ирины "нелепым".
Ранее мы сообщали, что Катя Варнава шокировала фанатов сексуальным танцем.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
Кроме того, мы писали, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного.
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