Всемирно известная супермодель Ирина Шейк, которая привыкла очаровывать публику ультрамодными нарядами, в этот раз подверглась жесткой критике из-за нового "лука".

На днях Шейк застали в аэропорту Лондона. Вместе со своим приятелем дизайнером Риккардо Тиши супермодель направлялась в Милан. Для путешествия она подобрана монохромный бежевый комплект, который состоял из мини-юбки в складку и объемного пиджака прямого кроя. Поклонники назвали образ Ирины "нелепым".

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