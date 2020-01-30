Супермодель Ирина Шейк удивила своих поклонников новым фото. Звезда снялась для обложки известного журнала Vogue. Снимок она разместила на своей странице в Instagram.

33-летняя модель позирует в черном пиджаке JW Anderson без белья. Также, она примеряла оригинальную бежевую шляпу Self-Portrait и широкие черные брюки бренда JW Anderson.

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Пост модели за несколько часов уже набрал более 100 тысяч лайков. Ее поклонники завалили Ирину комплиментами.

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