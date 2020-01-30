Ирина Шейк случайно засветила грудь на фото [ Редактировать ]
Супермодель Ирина Шейк удивила своих поклонников новым фото. Звезда снялась для обложки известного журнала Vogue. Снимок она разместила на своей странице в Instagram.
33-летняя модель позирует в черном пиджаке JW Anderson без белья. Также, она примеряла оригинальную бежевую шляпу Self-Portrait и широкие черные брюки бренда JW Anderson.
Пост модели за несколько часов уже набрал более 100 тысяч лайков. Ее поклонники завалили Ирину комплиментами.
Ранее мы сообщали, что Катя Варнава шокировала фанатов сексуальным танцем.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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