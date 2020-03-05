Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым ярким фото. Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.

Так, звезда позирует в облегающем платье с длинными приспущенными рукавами на резинках. Свой яркий макияж она дополнила хайлайтером, который выгодно подчеркнул ее прекрасные черты лица. Каменских собрала волосы в пышный высокий хвост. Также, она примеряла свисающие длинные серьги.

"Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас", - комментировали в сети.

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