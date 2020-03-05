Настя Каменских в ярком образе "взорвала" сеть [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым ярким фото. Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram.
Так, звезда позирует в облегающем платье с длинными приспущенными рукавами на резинках. Свой яркий макияж она дополнила хайлайтером, который выгодно подчеркнул ее прекрасные черты лица. Каменских собрала волосы в пышный высокий хвост. Также, она примеряла свисающие длинные серьги.
"Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас", - комментировали в сети.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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