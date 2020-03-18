Новости дня: что произошло 17 марта [ Редактировать ]
Фото: новости за 17 марта / yeni.mobi
Во вторник, 17 марта, в Украине и мире случилось много важных событий. Podrobnosti.ua постарались для вас и собрали подборку самых главных и интересных новостей за прошедшие сутки.
Украина
- В Украине закрывают все метрополитены.
- Украинцам с подозрением на коронавирус будут платить больничные.
- В Украине назначили генпрокурора: им впервые стала женщина.
- Верховная Рада назначила министра экономики.
- Стало известно, что грозит украинцам за нарушение карантина.
- "Укрзализныця" закрывает все вокзалы.
- Суд избрал меру пресечения Левину по делу Гандзюк.
- В Украине зафиксировали 7 новых случаев заражения коронавирусом.
- В Украине умер второй человек от коронавируса.
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Мир
- Число жертв коронавируса превысило 7 тысяч.
- В США начали тестировать вакцину от коронавируса.
- В Иране из-за коронавируса освободили 85 тысяч заключенных.
- Китайские врачи назвали главные ошибки в лечении коронавируса.
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