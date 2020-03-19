В Украине люди постоянно обращаются в больницу с подозрением на коронавирус, однако врачи остаются не защищенными, так как вынужденны контактировать с предполагаемыми зараженными в обычной рабочей одежде. Нина Козловская, работающая в сфере медицины, обратилась к украинцам с просьбой помочь и сделать все возможное, чтобы они смогли принимать пациентов в защитной форме. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.

Она отмечает, что Владимир Зеленский, Кабмин, Денис Шмыгаль, Илья Емец и Министерство здравоохранения Украины уже заблокировали ее.

Скажите, почему не выполняются ваши обещания и приказы? Мы ничем не обеспечены. Нас оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе.Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?! В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача! О повышении зарплат не идет, мы не защищены, нас не хватает, переработка не оплачивается. "Денег нет, но вы держитесь!" Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную. Остались действительно патриоты своей профессии-смертники! У вас совесть есть?! Запомните, вы тоже не вечны! И стыдно блокировать людей! Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинской райрады с противочумными костюмами.

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