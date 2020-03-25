Главные новости 24 марта: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Новости/ Фото: Pixabay
Во вторник, 24 марта, в Украине и мире случилось много важных событий. Podrobnosti.ua постарались для вас и собрали подборку самых главных и интересных новостей за прошедшие сутки.
- В Одессе останавливают общественный транспорт.
- Рада может провести внеочередное заседание.
- В Украине за сутки более 100 подозрений на коронавирус.
- Киев могут закрыть на въезд и выезд.
- В Украине одобрили производство тестов на коронавирус.
- Дело Шеремета: защита Дугарь пожаловалась в Конституционный суд.
- В Минздраве рассказали о распространении коронавируса.
- Цены на нефть значительно возросли.
- В Италии вылечили первого пациента с коронавирусом.
- Украинцев эвакуируют из России на спецпоезде.
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