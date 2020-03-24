Во вторник, 24 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,6% - до $ 28,01 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.



Нефть марки WTI торгуется на уровне $ 24,45 за баррель.



На прошлой неделе цена Brent впервые с 2003 года упала ниже $ 26. На минимуме стоимость майских фьючерсов снизилась до $ 24,72, упав более чем на 9% по сравнению с показателями на момент закрытия предыдущих торгов. На следующий день биржи открылись ростом стоимости нефти на 6%.

Цены на нефть начали снижаться в январе из-за распространения коронавируса и последовавшего за ним снижения спроса на топливо. Как сообщает Bloomberg, эксперты прогнозирует крупнейшее с 1980 года падение спроса на нефть.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.

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