23 марта поступило 111 сообщений о подозрении на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала года, по их информации, поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.