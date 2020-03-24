В Украине за сутки более 100 подозрений на коронавирус [ Редактировать ]
23 марта поступило 111 сообщений о подозрении на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего с начала года, по их информации, поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился. А также известно, что страна получит оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусом.
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