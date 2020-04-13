У Китаї обмежили публікацію досліджень щодо походження СOVID-19.

Про це повідомив американський телеканал CNN, з посиланням на директиви, які отримали від уряду два університети. Згідно з розпорядженням, усі наукові матеріали щодо коронавірусу мають пройти перевірку у трьох відповідних державних установах КНР.

Серед критеріїв, за якими оцінюватимуть публікації - наукова цінність та відповідний час для оприлюднення. Донині кілька науковців у Китаї та Гонконгу вже встигли опублікувати статті без цензури, вони вказують, що китайська влада спочатку приховувала спалах коронавірусу. Іноземні розвідки, зокрема американська, також заявляли, що офіційний Пекін замовчує реальну кількість жертв інфекції, та попереджали про ймовірність світової пандемії.