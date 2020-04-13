Протягом карантину СБУ викрила 154 поширювачі фейків про коронавірус. У прес-службі СБУ повідомили, що такого типу зміст спрямований переважно на створення паніки, або містить заклики до порушення умов карантину. А поширюється такий контент здебільшого з російської зони інтернету.

Зокрема, 8 інтернет-агітаторів цілеспрямовано діяли за завданням кремлівських кураторів. Працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. "Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ", - зазначив голова СБУ Іван Баканов.