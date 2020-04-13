Ще один спосіб боротьби з коронавірусом розробляють у Південній Кореї.

Експеримент провели науковці Центру контролю та профілактики захворювань при міністерстві охорони здоров'я. Вони дослідили кров пацієнтів, що хворіли на COVID-19, і виявили антитіла, які знешкоджують вірус. Усього отримали 38 зразків, 14 із них, за словами вчених, мають сильні антивірусні властивості. Теоретично їх можна застосовувати для лікування інших інфікованих. Утім для підтвердження ефективності методу біологи збираються провести ще низку тестів, зокрема на лабораторних тваринах.