Главные новости 14 апреля: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Мир/ Фото: Pixabay
Во вторник, 14 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- Число заболевших COVID-19 в мире приблизилось к 2 млн.
- В Чернобыле задержали еще одного поджигателя.
- В Киево-Печерской лавре обнаружили еще двух инфицированных COVID-19.
- Пожары в Чернобыльской зоне: Кабмин выделил 100 млн грн на тушение.
- СБУ задержала собственного генерал-майора: работал на ФСБ и планировал убийство Адама Осмаева.
- В Ивано-Франковске медики массово "слягли" из-за коронавируса.
- Пик заболеваемости COVID-19 еще впереди - ВОЗ.
- Зеленский сменил представителя в Кабмине.
- МВФ ожидает резкое падение экономики Украины.
- На Донбассе взорвался миномет, есть жертвы.
- "Расслабляться опасно": Зеленский доложил о ситуации в стране.
- На въезде в Киев людям будут мерить температуру.
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