У Парижі коронавірус виявили у водогоні для технічних потреб [ Редактировать ]
У Парижі коронавірус виявили у водогоні для технічних потреб. Це з'ясувалося під час планових перевірок. Як СOVID-19 туди потрапив невідомо.
Утім, ризику для питної води немає, наголосили в мерії. Мовляв, це окремі системи. Такою технічною водою зазвичай миють вулиці та поливають парки, а також наповнюють фонтани. Після виявлення вірусу її заборонили до використання. Наразі у Франції інфіковано більш як 156 тисяч людей, понад 20 тисяч - померло.
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