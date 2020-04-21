У Парижі коронавірус виявили у водогоні для технічних потреб. Це з'ясувалося під час планових перевірок. Як СOVID-19 туди потрапив невідомо.

Утім, ризику для питної води немає, наголосили в мерії. Мовляв, це окремі системи. Такою технічною водою зазвичай миють вулиці та поливають парки, а також наповнюють фонтани. Після виявлення вірусу її заборонили до використання. Наразі у Франції інфіковано більш як 156 тисяч людей, понад 20 тисяч - померло.